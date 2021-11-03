РИАМО - 3 ноя. По мнению директора научно исследовательского медицинского центра «Геронтология», врача-геронтолога Кирилла Прощаева, массовая вакцинация людей от каких-либо заболеваний не может стать причиной преждевременного старения. Все созданные прививки напротив приносили людям только пользу, пишет «Вечерняя Москва».

«Нет такого механизма, чтобы вакцина привела к преждевременному старению. Это не первая и не последняя вакцина в истории человечества. Если мы посмотрим на всю историю прививок, то не было прививок, которые человечеству наносили вред», - сказал Прощаев.

Он отметил, что вакцины от Covid-19 по механизму своего действия также не способны повлиять на преждевременное старение организма.

Кроме того, по словам геронтолога высокий уровень вакцинации населения от болезней способствует снижению темпов заболеваемости, сокращению количества тяжелых случаев течения болезни, а также снижению смертности.

Прощаев добавил, что коронавирусная инфекция сама по себе является риском преждевременного старения.