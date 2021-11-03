РИАМО - 3 ноя. В столице разыграли две квартиры среди тех, кто сделал прививку от коронавируса или ревакцинировался в период с 25 по 31 октября, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Это уже второй розыгрыш недвижимости в рамках акции «Вакцина – ключ к здоровью!». На этот раз удача улыбнулась Елене Викторовне (последние цифры номера телефона 20-39) и Илье Михайловичу (последние цифры 02-06).

Инициатором акции стала Московская торгово-промышленная палата. Розыгрыши квартир планируется проводить каждую среду до 24 ноября включительно.

Чтобы участвовать в акции, необходимо получить первый компонент вакцины или ревакцинироваться от коронавируса до 21 ноября.