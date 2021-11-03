РИАМО - 3 ноя. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому в России на полгода ограничивается вывоз азотных удобрений, сообщает Федеральное агентство новостей.

Причиной для такого решения стал рост цен на природный газ. Из-за него на мировых рынках сложилась непростая ситуация. Она может повлиять и на Россию.

«Чтобы избежать этого, правительство по поручению президента приняло ряд мер», — сообщил глава кабинета министров.

Стоимость газа играет роль в структуре производства минеральных удобрений. Если растет цена на газ, то дорожают удобрения. За рубежом уже закрываются профильные предприятия.

Ограничение на вывоз продукции отечественных производителей должно поспособствовать предотвращению дефицита этого товара на внутреннем рынке. В противном случае впоследствии могут вырасти цены на продовольствие.