РИАМО - 3 ноя. Губернатор Московской области Андрей Воробьев направил поздравительную телеграмму академику РАН, научному руководителю лаборатории ядерных реакций имени Г. Н. Флерова Объединенного института ядерных исследований Юрию Оганесяну. Глава Подмосковья поздравил знаменитого ученого с присуждением ему международной премии ЮНЕСКО-России имени Д.И. Менделеева в области фундаментальных наук.

«Вы вносите огромный вклад в научный прогресс, способствуете инновационному развитию Подмосковья и всей нашей страны. С Вашим именем связаны прорывные открытия, которые расширили границы современных знаний, продвинули науку вперед. Ваш новаторский подход и неустанный поиск позволили приумножить то, что начал великий Менделеев, открыть новые элементы», - отметил Воробьев в своем поздравлении.

Он подчеркнул важность того, что в Год науки и технологий заслуги Оганесяна были еще раз высоко оценены международным и российским сообществом.

«Вы стали первым лауреатом новой престижной премии. Благодарю Вас за сотрудничество и желаю новых успехов и всего самого доброго!» - заключил губернатор.

Международная премия ЮНЕСКО-России имени Д.И. Менделеева в области фундаментальных наук учреждена в 2019 году. Награда присуждается за выдающиеся достижения в данной области.

Юрий Оганесян активно работает над синтезом новых элементов таблицы Менделеева. В 2016 году в честь подмосковного ученого был назван элемент с атомным номером 118, он получил название оганессон. Так был отмечен новаторский вклад академика в исследование трансактинидных элементов.