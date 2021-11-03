РИАМО - 3 ноя. Главный врач столичной больницы №52 Марьяна Лысенко считает, что высокий уровень смертности от коронавируса в Москве связан с поздними обращениями заболевших за медицинской помощью, сообщает ТАСС.
Она отметила, что циркулирующий вирус особо агрессивен и развивается в короткие сроки, в связи с чем заразившиеся поступают в больницу в уже тяжелом состоянии с обширным поражением легких и нуждаются в кислородной поддержке. При этом особенно опасно и тяжело протекает сочетание гриппа и коронавируса.
По словам врача, некоторые пациенты могут умереть от вируса в течение нескольких дней с момента заболевания. Кроме того, среди заболевших много молодых людей, а тяжелые случаи заболевания встречаются в том числе и у детей.
Лысенко добавила, что согласно данным статистики, время создания коллективного иммунитета от Covid-19 упущено. Однако среди пациентов, прошедших полный курс вакцинации и ревакцинации нет тяжело болеющих.
Врач подчеркнула, что сейчас вирус Covid-19 легко спутать со многими другими вирусными инфекциями и обратила внимание на то, что дельта-штамм маскируется под пищевые инфекции. Лихорадка, боль в горле, интенсивные боли в суставах и температура на протяжении двух суток являются поводом для незамедлительного обращения к врачу.
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