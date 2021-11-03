РИАМО - 3 ноя. Главный врач столичной больницы №52 Марьяна Лысенко считает, что высокий уровень смертности от коронавируса в Москве связан с поздними обращениями заболевших за медицинской помощью, сообщает ТАСС.

«Безусловно, это очень позднее обращение в связи с тем, что люди не предполагают столь стремительного развития событий, который предполагает дельта-штамм. Тут, действительно, два-три дня, и поражение легких может достичь 70%, чего не было в прошлые волны», - сказала Лысенко.

Она отметила, что циркулирующий вирус особо агрессивен и развивается в короткие сроки, в связи с чем заразившиеся поступают в больницу в уже тяжелом состоянии с обширным поражением легких и нуждаются в кислородной поддержке. При этом особенно опасно и тяжело протекает сочетание гриппа и коронавируса.

По словам врача, некоторые пациенты могут умереть от вируса в течение нескольких дней с момента заболевания. Кроме того, среди заболевших много молодых людей, а тяжелые случаи заболевания встречаются в том числе и у детей.

Лысенко добавила, что согласно данным статистики, время создания коллективного иммунитета от Covid-19 упущено. Однако среди пациентов, прошедших полный курс вакцинации и ревакцинации нет тяжело болеющих.

Врач подчеркнула, что сейчас вирус Covid-19 легко спутать со многими другими вирусными инфекциями и обратила внимание на то, что дельта-штамм маскируется под пищевые инфекции. Лихорадка, боль в горле, интенсивные боли в суставах и температура на протяжении двух суток являются поводом для незамедлительного обращения к врачу.