РИАМО - 3 ноя. Согласно недавнему заявлению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, РФ и Евросоюз движутся к взаимному признанию вакцин от Covid-19. Это может произойти в начале следующего года, такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор Владимир Джабаров.

«Я думаю, что взаимное признание вакцин (от коронавирусной инфекции - ред.) в мире произойдет ориентировочно в начале следующего года. Дальше тянуть уже невозможно. У нас одна волна пандемии сменяется другой, у нас уже четвертая волна в самом разгаре, не исключено, что в феврале-марте будет и пятая волна», - сказал Джабаров в интервью радио Sputnik.

Он отметил, чем раньше во всем мире произойдет признание иностранных вакцин, тем легче людям будет переносить пандемию.

По словам сенатора, мировые производители вакцин борются за лидирующие позиции на огромном фармацевтическом рынке. Западные компании, производящие вакцины Pfizer, Moderna и AstraZeneca попытались занять собой весь рынок, но их возможностей недостаточно для масштабов всего мира.

Джабаров также выразил мнение, что споры между корпорациями, производящими вакцины, становятся менее активными, так как они приближаются к общему согласию о том, что основную борьбу в период пандемии нужно вести не за место на рынке, а за человеческие жизни.