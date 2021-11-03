РИАМО - 3 ноя. Начало ноября в Москве и Подмосковье по-октябрьски теплое, однако уже в предстоящие выходные температура воздуха снизится, станет облачно, ветрено и местами дождливо, сообщается на сайте «Метеовести».

В пятницу столичный регион будет находиться под влиянием мощной волны средиземноморского тепла. В Москве температура перешагнет отметку в плюс 10 градусов, в Московской области будет плюс 8-13 градусов.

Однако в субботу начнется похолодание. В столице прогнозируется до плюс 6-8 градусов, в Подмосковье – до плюс 4-9 градусов. В воскресенье падение температуры продолжится. Ночью столбики термометров покажут до плюс 1-6 градусов, днем – до плюс 3-8 градусов.

Несмотря на похолодание, среднесуточная температура воздуха в регионе будет все еще выше климатической нормы на 3-4 градуса. К середине новой недели в Москве ожидается мокрый снег.

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