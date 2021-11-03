РИАМО(БАЛАШИХА) - 3 ноя. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов в ходе приема разъяснил обратившейся к нему многодетной маме из Балашихи порядок получения материальной помощи, сообщает пресс-служба депутата.

В среду Ефимов провел прием жителей в Общественной приемной балашихинского отделения партии «Единая Россия». Вопросы касались развития детского футбола и предоставления материальной помощи жителям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Среди них оказалась и многодетная мама Ольга Попова, которая попросила оказать материальную помощь ее семье.

Парламентарий пояснил, что оказание помощи проводится на основании закона Московской области «О дополнительных мероприятиях по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы», который на сегодня формируется.

«Заявление на помощь будем принимать со следующего года, как только вступит в действие новый закон», - сказал Ефимов.

Еще одно обращение поступило в ходе приема от индивидуального предпринимателя Александра Кравченко. Более 6 лет он занимается тренерской работой, учит ребят игре в футбол. С недавнего времени учреждение, где он проводил занятия, не продлило с ним договор аренды и сейчас он ищет новое крытое поле. Одним из вариантов, по его словам, мог бы быть спорткомплекс колледжа «Энергия» в микрорайоне Железнодорожный, куда предприниматель готов привлечь средства инвесторов.

Депутат предложил организовать встречу с руководством колледжа для обсуждения данного вопроса.

«Важно понимать, что спортклуб, о котором вы говорите, это собственность Московской области, находится в законсервированном состоянии и потребует значительных средств для запуска. Предлагаю вам также рассмотреть другие площадки, которые есть в Балашихе для занятий футболом», - подчеркнул Ефимов.

Прием Тарас Ефимов проводит еженедельно, записаться можно по телефону 8(968)760-00-90.