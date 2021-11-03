РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 ноя. «Мособлэнерго» проверило время отключения электроэнергии в микрорайонах Силикатная-1 (Ново-Сырово) и Силикатная-2 в Подольске после трех повреждений кабельной линии и сочла нормальным время послеаварийного восстановления, сообщил депутат горсовета Михаил Чириков.

Чирикову пришел ответ из министерства энергетики Московской области по поводу отключения электроэнергии в микрорайонах Силикатная-1 (Ново-Сырово) и Силикатная-2.

Из ответа следует, что АО «Мособлэнерго» провело проверку оперативно-технической документации за период с 1 августа по 25 октября, по результатам которой в зоне балансовой и эксплатуационной ответственности общества зафиксировано три технологических нарушения в результате повреждения КЛ-6/10 кВ. Ранее в период с апреля по июль отключения происходили из-за повреждения КЛ-10 кВ и технологических нарушений на электросетевых объектах ПАО «Россети Московской регион» ПС «Красногорка» и «Новоцементная».

Продолжительность перерывов электроснабжения потребителей на время производства оперативных переключений по созданию надежной послеаварийной схемы не превысила сроков, установленных постановлением правительства РФ. То есть двух часов при наличии двух независимых взаимно резервирующих источников питания, 24 - при наличии одного источника питания.

В целях повышения надежности электроснабжения и качества электрической энергии в этих микрорайонах на постоянной основе проводятся мероприятия по модернизации, ремонту и техническому обслуживанию линий электропередачи и оборудования подстанции. Их проводят в соответствии с годовыми и месячными планами в рамках инвестиционной и ремонтной программ.

На качество электроснабжения в многоквартирных домах также может влиять состояние внутридомовых электрических сетей, находящихся вне зоны ответственности территориальной сетевой организации.

Чириков 12 октября подготовил депутатский запрос в различные органы власти по поводу регулярного отключения электроэнергии в микрорайонах Силикатная-1 (Ново-Сырово) и Силикатная-2.