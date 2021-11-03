РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 ноя. Свыше 30 участников Великой Отечественной войны в подмосковном Красногорске получили продуктовые наборы, сообщается на официальном сайте администрации округа.

Временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Всеволод Волосевич принял участие в благотворительной акции вместе с волонтерами в среду, 3 ноября.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой гражданам группы риска - пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниями, рекомендуется соблюдать домашний режим в случае, если они еще не сделали прививку от коронавируса или не переболели им в течение последних 6 месяцев.

В Красногорске с 29 октября возобновил работу штаб волонтеров: добровольцы поддержат и доставят продукты и лекарства людям старшего возраста и тем, кому необходимо оставаться дома. По решению руководства муниципалитета в числе первых, кому была оказана помощь, – участники Великой Отечественной войны. Продуктовые наборы от администрации Красногорска доставлены всем фронтовикам округа.

«В нашем округе проживает 32 участника Великой Отечественной войны, мы приняли решение оказать им такую помощь, чтобы исключить необходимость посещения мест общего пользования, где по-прежнему сохраняется риск заражения коронавирусом», - отметил Волосевич.

Врип главы Красногорска также призвал всех, кто еще не прошел вакцинацию, обязательно это сделать, и напомнил о том, что в округе на базе местного отделения партии «Единая Россия» продолжает работу штаб добровольцев.