РИАМО - 3 ноя. Из регионального бюджета в 2022-2024 годах на проведение работ по борьбе с борщевиком уйдет 42 млн рублей, то есть по 14 млн рублей ежегодно, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Борьба с ядовитым сорняком идет в области с 2012 года. С годами для решения этого вопроса был выработан системный подход.

«Растение распространяется очень быстро и поэтому важно, чтобы владельцы участков также были максимально вовлечены и своевременно удаляли сорняк. Поэтому штрафы стали необходимой мерой», - рассказал председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян.

Сейчас в Подмосковье для ликвидации борщевика Сосновского применяются механическая и химическая обработка земель. Очаги заражения опрыскивают гербицидами и арборицидами, а также скашивают, убирают сухие растения, выкапывают корневую систему. Применяют и агротехнические методы – обрабатывают почву, производят посев многолетних трав.

За неборьбу с опасным растением в Подмосковье предусмотрены штрафы: для граждан - от 2 до 5 тыс. рублей; для должностных лиц - от 20 до 50 тыс. рублей и для юридических лиц - от 150 тыс. до 1 млн рублей.