РИАМО - 3 ноя. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследование уголовного дела о крушении самолета Ан-12 под Иркутском Главному следственному управления ведомства, сообщается на официальном сайте СК РФ.

Авиакатастрофа с Ан-12 произошла 3 ноября в Иркутской области. По данным следствия, самолет потерпел крушение во время захода на второй круг при осуществлении посадки. В числе основных версий причин катастрофы – плохие погодные условия и техническая неисправность воздушного судна.

По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Сообщается, что самолет осуществлял грузовой рейс по маршруту «Кепервеем-Якутск-Иркутск». По неподтвержденным данным на борту воздушного судна могли находиться от 2 до 8 человек. Информация о пострадавших и погибших уточняется.