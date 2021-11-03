РИАМО - 3 ноя. В День народного единства в Москву придет аномальное тепло. Воздух в городе может прогреться до плюс 10-12 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».
Среднесуточная температура воздуха превысит климатическую норму на 8 градусов. Такая погода больше характерна для октября.
Как отметили синоптики, 4 ноября может быть обновлен исторический максимум температуры, зафиксированный в 1938 году - тогда в Москве было плюс 11,9 градуса.
Октябрьскую погоду москвичам подарит теплый сектор циклона, который сформировался на активном участке атмосферного фронта. Однако тепло будет сопровождаться дождями, самые интенсивные прольются в ночь на 4 ноября, ожидается выпадение от 2 до 4 мм осадков. В праздничный день их будет немного.
В целом первые дни текущего ноября не вписываются в климатические рамки, температура воздуха превышает многолетнюю на 3-4 градуса.
Аномальное тепло прогнозируется и 5 ноября, температура воздуха в столице будет на 7-8 градусов выше нормы. Однако в этот день вероятность нового рекорда крайне мала. Исторический максимум для пятого дня ноября зафиксировали в 2019 году, когда в Москве было плюс 12,9 градуса.
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