РИАМО - 3 ноя. Пользователям Сети теперь доступна карта подмосковных центров «Мой бизнес», где предпринимателям оказывают информационную поддержку.

Карта размещена на официальном портале правительства Московской области.

Чтобы узнать точный адрес центра, необходимо кликнуть на точку на карте. Информация появится в открывшемся окошке.

На данный момент в Московской области работают 56 инфоцентров «Мой бизнес». Они располагаются на территориях центров госуслуг, коворкингов, банков, торгово-промышленных палат городских округов. Поддержку предпринимателям оказывают бесплатно.

Узнать подробнее об услугах центров «Мой бизнес» можно на инвестиционном портале Московской области.