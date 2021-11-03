РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 ноя. Нападающий из хоккейного клуба «СКА» Иван Володин пополнил команду подольского «Витязя», сообщается в группе «Хоккейный клуб «Витязь» в соцсети «ВКонтакте».

Володин родился 11 сентября 1997 года. Он воспитанник школы «Ермак» Ангарска. Ему 24 года, отыграл пятый сезон в системе питерского клуба. В минувшем сезоне играл в «СКА» и ХК «Сочи».

Володин обладатель ВХЛ Кубка Шелкового пути 2019 года, серебряный призер Всероссийского соревнования по хоккею среди мужских команд 2018 и 2019 годов в составе «СКА-Нева».