РИАМО (БАЛАШИХА) - 3 ноя. Следователи проводят проверку по факту гибели мужчины на железнодорожных путях на станции Купавна в подмосковной Балашихе. Обстоятельства смерти мужчины и его личность пока не установлены, сообщили «РИАМО в Балашихе» в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

31 октября жители микрорайона Купавна разместили в соцсетях информацию о том, что на путях у одноименной платформы обнаружен труп мужчины. На теле имелись травмы, характерные для наезда поезда. На место происшествия выезжали экстренные службы, в том числе группа сотрудников СК.

«По данному факту организована доследственная проверка. Проведен осмотр места происшествия, подвижного состава, опрос очевидцев, назначены экспертизы и иные проверочные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин происшествия. Личность погибшего и точная причина травмирования пока не установлены», - отметили в пресс-службе.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.