РИАМО - 3 ноя. В Московской области утвердили график личного приема жителей в общественных приемных исполнительных органов государственной власти региона в этом ноябре.

Из-за продолжающейся пандемии Covid-19 личный прием проводится в том числе в доступных режимах аудио- и видеосвязи. Время приема - с 10:00 до 13:00.

В частности, 8 ноября сотрудники министерства здравоохранения Московской области примут граждан в Волоколамском округе. В Клину прием проведут сотрудники Главного управления региональной безопасности, в Люберцах - областного МинЖКХ.

15 ноября министерство образования организует прием жителей в Лотошине, Минтранс - в Шатуре, Минэнергетики - в Чехове, Минстрой - в Солнечногорске и так далее.

На 26 ноября запланированы следующие приемы: министерства экологии и природопользования в Краснознаменске, Госадмтехнадзора в Наро-Фоминском округе, комитета по архитектуре и градостроительству в Подольске и так далее.

С полным графиком можно ознакомиться по ссылке.