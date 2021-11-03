РИАМО - 3 ноя. Депутаты Мосгордумы приняли в первом чтении проект закона «О бюджете города Москвы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», передает корреспондент РИАМО.

«Бюджет является программным, социальным, инвестиционным. Расходы на 2022 год - 3,633 трлн, на 2023 год - 3,732 трлн, на 2024 год - 3,862 трлн рублей. Доля средств, направляемых на финансирование государственных программ, превышает 90% расходной части бюджета», - рассказала на заседании Мосгордумы министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов столицы Елена Зяббарова.

По ее словам, расходы социальной направленности составляют более половины всех расходов бюджета. На 2022 год это 53% или 1,9 трлн рублей. А с учетом средств обязательного медицинского страхования - 2,3 трлн рублей.

Важнейшим приоритетом является социальная поддержка жителей. В 2022 году на эти цели предусмотрено почти 603 млрд. Всего же за счет средств городского бюджета поддержка оказывается 4,5 млн москвичей или каждому третьему жителю столицы.

«В целом на меры социальной поддержки на 2022 год предусмотрено 564,5 млрд, что превышает расходы 2021 года на эти цели на 6,1%. <…> С 1 января 2022 года предусмотрена индексация размеров социальных выплат на 4,8%», - сказала Зяббарова.

Она добавила, что по программе «Столичное здравоохранение» финансирование из бюджета в 2022 году составит 0,5 трлн рублей. С учетом средств ОМС - 826 млрд рублей - это самая большая из всех программ, реализуемых в городе. В частности, сохранится охват населения профилактическими прививками и продолжится массовая бесплатная вакцинация горожан от коронавируса.

«Бюджет сформирован с дефицитом. Дефицит в 2022 году составляет 372 млрд рублей или 11,4% к объему доходов. В последующие годы предусмотрено снижение дефицита, к 2024 году уровень дефицитности составит 6,4%», - заявила Зяббарова.

Она уточнила, что на 2022 год предусмотрен объем доходов в размере 3,2615 трлн рублей. На 2023 год - 3,444 трлн рублей и на 2024 год - 3,637 трлн рублей. При этом более 45% в структуре доходов занимает налог на доходы физических лиц. В частности, по итогам 2020 года поступления налога на доходы физических лиц на 11% превысили доковидные показатели.

«По итогам текущего года доходы бюджета оцениваются в объеме 3,1 трлн рублей и ожидается, что рост к прошлому году составит около 20%. <…> В предстоящие 3 года ежегодное увеличение доходной части будет происходить более умеренными темпами. В 2022 году - 5,2%, по 5,6% - в следующие два года», - отметила Зяббарова.

Она подчеркнула, что к 2025 году планируется отремонтировать по современным стандартам половину амбулаторного фонда Москвы. Кроме того, на реализацию Адресной инвестиционной программы в 2022 году предусмотрено 727 млрд рублей.

Так, в 2022 году расходы на транспортную систему составят 486 млрд рублей. На развитие объектов метрополитена на следующий год предусмотрено почти 267 млрд. Планируется завершить все этапы строительства Большой кольцевой линии. На строительство автомобильных дорог намерены направить 194,9 млрд рублей.

«Инвестиции в объекты социальной сферы в 2022 году составят 150 млрд рублей. За три года 334 млрд. Планируется построить 23 поликлиники, 15 больничных корпусов и другие медицинские объекты, 24 школы и 30 детских садов, 31 спортивный объект», - заключила Зяббарова.

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