РИАМО - 3 ноя. Роспотребнадзор продлил до 1 января 2024 года действие санитарных правил для образовательных учреждений, введенных из-за пандемии коронавируса. В том числе продлен запрет на проведение массовых мероприятий, соответствующее постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации.

В список санитарных правил входит обязательная термометрия, требования к уборке, обработке столовых приборов и посуды, обеззараживанию воздуха в образовательных учреждениях. В детсадах предусмотрено обеспечение групп отдельными помещениями, обработка игрушек и другие профилактические меры.

Санитарно-эпидемиологические требования к образовательным учреждениям и объектам социальной инфраструктуры для детей и молодежи направлены на предупреждение распространения Covid-19.

За минувшие сутки в России выявили 40 443 новых случая заражения коронавирусом. С начала пандемии в стране зафиксировано 8 633 643 случая заболевания.

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