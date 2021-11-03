РИАМО - 3 ноя. Первый хаб для тех, кто желает попасть в Москву 3021 года, откроется в столице 24 ноября. Каким окажется мегаполис будущего, целиком и полностью будет зависеть от участников Urban Awards. Ведь именно благодаря девелоперам ткань города преображается и обновляется с каждым годом, сообщает пресс-служба премии.

Посетители хаба смогут вместе отправиться в будущее и представить фантасмагорические городские пейзажи на церемонии награждения московской премии Urban Awards 2021.

Паспортом в межвременной квантовый скачок станет пригласительный на самое ожидаемое мероприятие года.

Участников премии также ждет: приветственный коктейль, банкет, награждение победителей, презентация премьер года. А также участие в голосовании, которое определит победителей в номинациях «Девелопер года» и «Персона года».

Генеральный партнер премии - DeVision, технологичный партнер - Samsung, медиа партнер – Maer, другие партнеры премии - Engeo, Mitsubishi Electric, Profitbase, BLTBrilliant, Сбербанк, Sanext, ART3D.