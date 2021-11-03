РИАМО - 3 ноя. Многие россияне пользуются приложениями по блокировке неизвестных номеров, чтобы сократить число нежелательных звонков с навязчивыми предложениями от различный компаний, сообщил шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн.

«Ситуация приобретает характер пожара, все стали пользоваться номерами наших мобильников для своих нужд. Я не просил, мне не нужно, а мне все равно звонят и предлагают кредиты, депозиты и прочее. Причем зачастую предлагают конторы, которые нигде не зарегистрированы. Из-за мошенников становится неприятно пользоваться телефоном», – рассказал Леонтий Букштейн в эфире радио Sputnik.

Он напомнил, что россияне скачивают на свои гаджеты приложения для блокировки нежелательных звонков. Но этими инструментами нужно пользоваться с осторожностью, считает эксперт.

«Есть приложения, которые блокируют звонки, они пользуются спросом. Но тут проблема, что никаких гарантий никто не дает. Мы не подписываем договор, а просто берем и скачиваем (приложение, – ред.). Поэтому перед установкой блокировщика надо уточнить, как именно происходит блокировка. Нужно быть очень осторожным, потому что может быть заблокирован жизненно важный номер из-за каких-то установок», – добавил Букштейн.