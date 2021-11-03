РИАМО - 3 ноя. В Ленинском округе продолжается мониторинг предприятий торговли и сферы услуг в части соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора и режима ограничений, который действует в Московской области до 8 ноября, сообщает пресс-служба администрации округа.

Сотрудники администрации и полиции совместно с членами Общественной палаты округа проверили несколько продуктовых магазинов в Видном. Требования безопасности в основном выполняются. С теми, кто допустил нарушения, проведены профилактические беседы.

«Подчеркну, что цель подобных проверок – не наказать предпринимателей или жителей, а обеспечить максимальную безопасность как персонала, так и посетителей торговых точек для дальнейшего снижения темпов распространения коронавирусной инфекции», - сказал временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Алексей Спасский.

Он также призвал жителей округа в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки продолжать носить маски, соблюдать социальную дистанцию и по возможности проводить больше времени на свежем воздухе.