РИАМО - 3 ноя. В рамках заседания столичный парламент начинает рассмотрение проекта бюджета города Москвы на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов. С документом уже познакомились профильные комиссии, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Законопроект рекомендован к принятию в первом чтении. Доходная часть бюджета в 2022 году составит 3 трлн 261 млрд рублей, расходная - 3 трлн 633 млрд рублей, дефицит - 372 млрд рублей.

«Как председатель Мосгордумы и депутат от 12-го избирательного округа полностью поддерживаю данный документ и буду голосовать за, потому что этот бюджет социально ориентированный, инвестиционный, программный. Более 90% его расходной части будет направлено на реализацию городских программ развития здравоохранения, образования, культуры, транспортной системы и других ключевых направлений», - сказал Шапошников.

Он отметил, что в бюджет заложены беспрецедентные средства на развитие здравоохранения – свыше 826 млрд рублей, в том числе средства Фонда ОМС.

«Бюджет-2022 - гарантия безусловного выполнения всех социальных обязательств перед москвичами. 53,3% бюджета Москвы, а это 1,9 трлн рублей, в 2022 году приходится на социальные программы», - подчеркнул Шапошников.

Так, на поддержку старшего поколения планируется направить 411,3 млрд рублей. Минимальная московская пенсия с городской доплатой увеличится до 21 193 рублей в месяц. Еще 1,5 млрд рублей пойдет на соцпомощь ветеранам Великой Отечественной войны. Средства в размере 89,1 млн рублей предусмотрены для поддержки семей с детьми.