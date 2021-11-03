РИАМО - 3 ноя. На минувшей неделе, с 25 октября по 29 октября, комитетом по конкурентной политике Московской области на торги выставлено 89 объектов, из которых 69 земельных участка в аренду и 5 участков на продажу, 15 помещений в аренду и продажу, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета.

Так, для малого и среднего предпринимательства в аренду сдается земельный участок под производственную деятельность площадью 9 930 кв. м в г. Электросталь. Участок расположен в 3 минутах езды от Ногинского шоссе. Предоставляется он в аренду на 13 лет и 2 месяца. Начальная цена – 1 522 120 руб./год.

Под строительство загородного дома в г. о. Коломна можно приобрести в собственность земельный участок площадью 900 кв. м в с. Полурядинки. Начальная цена – 290 367 руб. В Красногорске в аренду предлагают нежилое помещение под свободный вид деятельности площадью 55,9 кв. м. Помещение расположено в селе Николо-Урюпино по адресу: улица Гагарина д. 13А, на 1 этаже. Срок аренды - 1 год. Начальная цена – 268 375,90 руб./год.

Посмотреть все доступные на сегодняшний день для покупки и аренды объекты недвижимости и земельные участки можно на портале ЕАСУЗ.