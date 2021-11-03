РИАМО - 3 ноя. С начала 2021 года на торгах в Подмосковье продано более 80 помещений, находящихся в муниципальной собственности, что больше по сравнению с прошлым годом на 37%, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета по конкурентной политике Московской области.

За неделю с 25 октября по 27 октября 2021 года в Московской области состоялся 21 аукцион. Всего в торгах принял участие 81 человек. В среднем на 1 лот претендовало почти 4 участника. Так, на минувшей неделе состоялось 2 аукциона по продаже нежилых помещений площадью 38,3 кв. м и 42,4 кв. м в г. Химки.

В торгах в общей сложности приняло участие 23 человека. В ходе торгов итоговая цена продажи превысила начальную на 80% и 65%. Суммарный доход в бюджет г. о. Химки от продажи помещений составил более 10 млн руб.

Стартовая цена за первый лот составила 2 780 270 руб., а стартовая цена за второй лот – 3 194 784 руб.