РИАМО (БАЛАШИХА) - 3 ноя. В подмосковной Балашихе за минувшие сутки выявили 217 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в округе зафиксировано 27 608 инфицированных, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

2 744 тыс. случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявили в Подмосковье за прошедшие сутки.

В настоящий момент в Московской области выявлено 526 998 случаев инфицирования. Скончалось 8 908 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 456 621 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт.