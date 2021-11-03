Ожидается, что 7 ноября в Москве и Подмосковье закончатся нерабочие дни, которые ввели в регионе с 28 октября. Будут ли с понедельника работать торговые центры, кинотеатры и непродовольственные магазины и какие ограничения сохранят в регионе, читайте в материале РИАМО.

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Статистика по COVID-19

Последние несколько дней число заболевших коронавирусом в России колеблется в районе 40 тысяч человек. Так, за минувшие сутки в стране выявили 40 443 инфицированных. Лидером по суточному приросту стала Москва с 6827 пациентов. В Подмосковье же выявили 2 744 зараженных — область заняла третье место по приросту больных.

Однако в стране продолжает бить все рекорды смертность от ковида: за последние 24 часа от инфекции скончались 1189 человек.

В настоящее время всего в России выявлено 8 633 643 заболевших, выздоровели 7 445 438 пациентов. Однако 242 060 человек умерли от коронавирусной инфекции.

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Стабилизация ситуации в Москве

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, эпидемиологическая ситуация в столице стабилизировалась.

«Это позволяет сделать вывод, что с понедельника нерабочие дни продлены не будут», — сказал градоначальник 3 ноября.

Таким образом, с понедельника, 8 ноября, Москва должна вернуться к обычной жизни, но при условии соблюдения ранее принятых ограничений. Речь, в частности, идет о домашнем режиме для пожилых людей старше 60 лет и хронически больных. Для этих категорий граждан будет недоступен бесплатный проезд в общественном транспорте, однако эта мера не коснется вакцинированных и переболевших ковидом в последние шесть месяцев. Социальные карты пожилым и хронически больным разблокируют сразу после введения первого компонента вакцины от коронавируса.

По словам мэра Москвы, в городе также продолжит действовать правило о переводе на удаленный режим работы 30% штата компаний, включая сотрудников старше 60 лет и хронически больных. Кроме того, согласно ранее подписанному указу Собинина, посетить столичные театры и музеи можно будет при предъявлении QR-кодов, однако заполняемость помещений увеличат до 70%. С понедельника необходимо будет предъявлять QR-коды при посещении концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, спортивных и прочих мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек.

Ожидается, что с 8 ноября в Москве начнут работать организации общественного питания, салоны красоты, торгово-развлекательные центры и другие учреждения, которые закрыли с 28 октября согласно указу мэра столицы.

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Ситуация с COVID-19 в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев также заявил, что в Подмосковье не планируют продлевать нерабочие дни. При этом в регионе все же останется ряд ограничений.

«Ситуация с ковидом в Подмосковье постепенно стабилизируется — спасибо нашим медикам, всем жителям, которые вакцинировались, стараются ограничивать контакты и заботятся о здоровье близких. Все это дает нам возможность с 8 ноября возобновить работу кафе, ресторанов, развлекательных центров, сферы услуг, а также очное обучение в школах», — приводят слова губернатора в Telegram-канале «Воробьев LIVE».

После длинных нерабочих дней в Подмосковье приостановят действие социальных транспортных карт для граждан старше 60 лет и хронически больных, за исключением вакцинированных и переболевших в течение полугода.

Кроме того, число зрителей на спортивных, развлекательных, зрелищных, выставочных и других мероприятий снизится до 50 человек одновременно при их проведении в помещениях и до 500 человек при их проведении на открытом воздухе, если у части зрителей нет QR-кода.

Подмосковные работодатели должны перевести на дистанционную работу всех работников старше 60 лет и хронически больных, а также 30% сотрудников от общего числа, не считая вакцинированных и переболевших, и будут обязаны обеспечить вакцинацию 80% штата.

Также, согласно информации в Telegram-канале «Воробьев LIVE», с 8 ноября организации Подмосковья и индивидуальные предприниматели смогут самостоятельно принять решение, пускать ли граждан исключительно с QR-кодом, а агрегаторы такси будут обязаны передавать заказы только вакцинированным водителям.

Ожидается, что с 8 ноября в Московской области начнут работать организации, которые закрыли с 28 октября по постановлению губернатора.

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