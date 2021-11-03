РИАМО - 3 ноя. Показатели промышленного производства Подмосковья выросли на 15,6% за девять месяцев 2021 года по сравнению с прошлым периодом в 2020 году, при этом наибольшие темпы роста зафиксированы в обрабатывающей промышленности региона, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.

«Промышленность Подмосковья в 2021 году продолжает демонстрировать уверенный рост, который обеспечивают, преимущественно, обрабатывающие производства. Наиболее высокие темпы роста за первые три квартала этого года зафиксированы в производстве металлических изделий – оно выросло более чем на 43% к аналогичному периоду 2020 года», - рассказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Она отметила, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в регионе на 39% выросло промышленное производство лекарственных средств, также на 22,5% увеличилось производство химической продукции.

Промышленное производство Московской области стабильно превышает средний российский показатель, также выросший на 4,7% за девять месяцев 2021 года.