РИАМО - 3 ноя. В ликвидации последствий крушения самолета Ан-12 под Иркутском задействовали 46 спасателей и 17 единиц спецтехники, на территории крушения горят обломки самолета и авиатопливо, сообщает Федеральное агентство новостей.

Сообщается, что площадь горения воздушного судна составляет 10 квадратных метров, а пожар от разлившегося топлива распространился на площади в 300 квадратных метров.

Транспортный самолет Ан-12 пропал с радаров и потерпел крушение в Иркутской области. Борт летел по маршруту из Якутска в Иркутск. По предварительным данным, на борту находились два пилота, их тела были обнаружены на месте катастрофы.

Самолет упал при заходе на посадку. В числе основных версий крушения судна рассматриваются техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия.