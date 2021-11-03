РИАМО - 3 ноя. В 2021 году на региональных дорогах Подмосковья установили 150 новых автопавильонов, предназначенных для комфортного ожидания общественного транспорта и безопасности пешеходов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В этом году на региональных дорогах установили более 150 новых павильонов и обустроили новые посадочные площадки. Работы провели по просьбам жителей и в местах, где были необходимы остановки», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Он отметил, что павильоны установили более чем в 20 округах Московской области. Новые павильоны типа «городской центр», «городской стандарт» и «межгород» поставили в Подольске, Клину, Раменском округе, Бронницах, Можайском округе, Серпухове, Ленинском округе и Красногорске.

Самый большой объем работ выполнили в Подольске, в округе заменили 47 павильонов. Также работы были проведены в Шатуре, Серебряных Прудах, Одинцовском округе и других муниципалитетах. Кроме того, для повышения безопасности жителей в некоторых местах были оборудованы пешеходные переходы, установлены светофоры и выполнены подходы к остановкам из тактильной плитки.

На региональных дорогах Подмосковья расположено более 13 тыс. автобусных остановок. В 2018 году в регионе прошло массовое обновление павильонов, по всей области установили более 3,6 тыс. современных остановок.