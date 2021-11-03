РИАМО - 3 ноя. Члены совета ректоров вузов Москвы и области договорились провести эксперимент по введению QR-кодов для посещения учебных заведений, сообщает ТАСС.

«Мы сейчас начинаем по этому пути движение, тренируемся где-то. Здесь министерство сделало, на мой взгляд, очень умный приказ, где университеты имеют высокую степень полномочий и автономии в решении этих вопросов, потому что учебные процессы у всех разные, есть творческие вузы, где как-то странно онлайн заниматься», - рассказал президент МФТИ Николай Кудрявцев.

Он отметил, что вузы договорились не прибегать к жестким мерам, действовать по ситуации, а также работать над увеличение числа вакцинировавшихся от коронавируса студентов.

«Договорились, что мы в течение 7-10 дней соберемся, чтобы сделать анализ этой ситуации, посмотреть, как это все идет, возможно, сделать какие-то коррективы», - добавил Кудрявцев.

Ранее МГПУ объявил о вводе системы пропуска на территорию вуза по QR-кодам для студентов-очников.

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