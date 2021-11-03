РИАМО - 3 ноя. То, что некоторые люди страдают от одиночества, а другие легко переносят такое состояние, зависит от самодостаточности личности. Быть одиноким или нет, зависит от внутреннего выбора, сообщил врач-психиатр Александр Федорович.

Из-за пандемии коронавируса сейчас достаточно часто людям приходится изолироваться от окружения. При этом некоторые легко переносят такие условия, а другим от этого тяжело.

«Если человек самодостаточен, не имеет значения, в каком объеме он находится. Это может быть камера-одиночка размером три «квадрата», это может быть Красная площадь в момент праздничного мероприятия. Ему будет комфортно», — сказал Федорович в эфире радио Sputnik.

Он добавил, что тревожному и мнительному человеку будет одиноко даже среди близких.

«Даже если он будет находиться в этот момент на стадионе, его будут тревожить другие болельщики. Даже если у него большая семья, он все равно будет тревожиться», — отметил врач.

Он добавил, что такой человек даже в благополучной ситуации найдет причины, по которым ему будет тревожно и одиноко. Специалист отметил, что чувство одиночества находится «внутри». Быть одиноким или нет, зависит от внутреннего выбора, который принимается под влиянием впечатлений из детства, воспитания. Только некоторые люди могут «переформатироваться» в течение жизни, чтобы одиночество перестало быть актуальным для них.