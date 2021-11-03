РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 ноя. Волонтеры подмосковного Подольска передали продуктовые наборы и мази для суставов пожилым горожанам, сообщается в группе «Георгиевское сестричество милосердия» в соцсети «ВКонтакте».

Во время локдауна волонтеры Георгиевского сестричества совместно с сотрудницами стоматологической клиники «ПрофиСмайл» проведали пожилых людей, приживающих в микрорайоне Кутузово, и вручили им продуктовые наборы, средства гигиены, мазь для суставов, а также средства по уходу за полостью рта.

Волонтеры пожелали пожилым горожанам крепкого здоровья и благополучия, а также поблагодарили стоматологическую клинику, компанию «Доминанта-Сервис» и «Дом Помощи» за помощь и подарки для подопечных.