РИАМО - 3 ноя. Наблюдательный совет Федерального Фонда защиты прав дольщиков принял решение о целесообразности финансирования завершения строительства ЖК «Можайский». Его строительная готовность оценивается в 95%, сообщает пресс-служба фонда.

По проекту в жилом комплексе должно быть 140 квартир жилой площадью свыше 9 тыс. кв. м.

«Все обязательства по договорам долевого участия, заключенным между участниками долевого строительства и застройщиком-банкротом ООО «Ниса», будут выполнены региональным Фондом. Процесс передачи прав застройщика, открытия бюджетного финансирования, конкурсные процедуры по привлечению подрядчиков на обследование, строительно-монтажные работы – все это строго регламентировано», - пояснил Генеральный директор Фонда защиты прав дольщиков Московской области Вячеслав Бетин.

Согласно предварительной дорожной карте, весной 2022 года будет начата конкурсная процедура на проектно-изыскательские работы, а до конца лета будет завершено техническое обследование долгостроя. Долгострой планируют сдать в эксплуатацию в конце 2023 года.