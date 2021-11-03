РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 ноя. В Подольске в подвале 10-этажного дома установили насос для повышения напора воды на верхних этажах, сообщает Водоканал округа.

Насос смонтировали в подвале 10-этажного дома №20 на улице Подольская. В УК поступала информация от жильцов о недостаточном напоре в вечернее время суток. Теперь установка насосного агрегата позволит обеспечить стабильное водоснабжение верхних этажей дома в любое время.

Насос с автоматическим управлением работает только в момент подачи воды. В остальное время оборудование находится в режиме ожидания, что значительно сокращает затраты на электроэнергию. При отключении центрального водоснабжения оборудование сохраняет свою работоспособность, работая в автоматическом режиме.

Уменьшение давления в водопроводной сети, а также неточный расчет при проектировании системы водоснабжения МКД мог стать причиной отказа проточных водонагревателей, а также другой бытовой техники, не имеющей накопительных емкостей. Низкий напор воды из крана или душа также доставлял неприятности при использовании воды.