РИАМО - 3 ноя. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий в среду провел рабочее совещание в ТРЦ «Орбита» на предмет соблюдения предписанных санитарных норм, обеспечивающих безопасность жителей.

«Это крупный торгово-развлекательный центр, расположенный в самом центре Люберец. В будни его посещают порядка 6 тысяч человек в сутки, в выходные и праздничные дни - до 8 500 человек. На входе организован пункт термометрического контроля, в торговом центре строго следят за наличием у посетителей защитных масок, при их отсутствии средства индивидуальной защиты предоставляются посетителям бесплатно», - отметил Ружицкий.

Он пояснил, что в течение нерабочих дней в ТЦ доступны для посетителей продуктовые магазины, аптеки, салоны связи, предприятия общепита, работающие на вынос и доставку, зоны фудкорта закрыты.

«Дорогие друзья! Убедительно прошу: будьте бдительны и осторожны! Эпидемиологическая ситуация в Московском регионе остается очень напряженной. Соблюдайте все предписанные меры безопасности! Берегите себя и своих близких», - добавил Ружицкий.