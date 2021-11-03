РИАМО - 3 ноя. В Москве станции контроля атмосферного воздуха не выявили его загрязнений за прошедшую ночь и утром 3 ноября, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Во вторник в атмосферном воздухе Москвы наблюдался рост концентрации загрязняющих веществ, причиной этому стали густой туман, слабый ветер и температурная инверсия.

Во второй половине суток 2 ноября ветер усилился, а интенсивность температурной инверсии снизилась, что способствовало рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере.

Утром 3 ноября автоматические станции столицы не зафиксировали превышений разового норматива по всем контролируемым веществам.

Непрерывный контроль за состоянием атмосферного воздуха Москвы ведут 56 автоматических станций мониторинга.