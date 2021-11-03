РИАМО - 3 ноя. В период с 28 октября по 7 ноября в Московской области действуют эпидканикулы, но они не коснулись работы парков, зоопарков, экоферм и заповедников на открытом воздухе, также разрешены уличные экскурсии, сообщает пресс-служба комитета по туризму Подмосковья.

В праздничные дни с 4 по 7 ноября можно посетить два объекта в Серпухове: Приокско-Террасный заповедниками с краснокнижными зубрами и ферму «Русский страус».

А еще можно погулять по историческому центру Серпухова и посетить смотровую площадку у Высоцкого монастыря. Несмотря на то, что музеи продолжают работу, посмотреть 33 шедевра Серпуховского музея можно прямо на улице Советской, где на стенах домов размещены репродукции картин в натуральную величину.

В эти дни Сергиевом Посаде также можно будет посмотреть новую экспозицию уникальных печатных машинок в Музее частных коллекций и коллекцию истории русской и зарубежной игрушки, произведений современного народного и декоративно-прикладного искусства Музея игрушек.

Кроме того, те, кто поедут в Коломну, смогут побывать на обзорной экскурсии по Коломенскому кремлю, а также на тематических экскурсиях: «Мифы и легенды древнего города», где посетители смогут узнать о подземных ходах крепости; легенду Маринкиной башни, «Мы строили, строили…».

Те, кто хочет поехать в Истру, могут прогуляться по площади Новоиерусалимского монастыря, покататься на лошадях в конно-спортивном клубе «Дивный», посетить выставки «Пленэр 2021» и «Скрытые пространства» в музее «Новый Иерусалим».

Вход в музеи в эти дни разрешен только при общей вместимости не более 50%, а также при наличии у посетителей QR-кодов и индивидуальных средств защиты.

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