РИАМО - 3 ноя. В период с 30 октября по 7 ноября инспекторы ГИБДД по всей стране организуют массовые рейды, направленные на выявление нетрезвых водителей. В праздничные дни сотрудники ведомства планируют работать в усиленном режиме, сообщает Федеральное агентство новостей.

«В период ноябрьских праздников и нерабочих дней запланировано проведение массовых проверок и специальных операций, направленных на предупреждение различных нарушений правил дорожного движения, в том числе и на пресечение управления автотранспортом водителями, находящимися в состоянии опьянения», — пояснили в МВД России.

В ведомстве подчеркнули, что никакой лояльности по отношению к выпившим водителям из-за Covid-каникул и праздников не будет.

Согласно статистическим данным, за 10 месяцев 2021 года отмечено снижение количества ДТП с участием нетрезвых водителей, таких аварий стало меньше на 19,7% (9 942) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Число погибших в них людей снизилось на 18,5% (2 554, в том числе 79 детей), количество раненых снизилось на 19,8% (13 195, в том числе 822 ребенка).

За вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения водитель может быть лишен права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет, кроме того, нарушителям грозит штраф в 30 тыс. рублей. Повторное нарушение или неоднократный отказ от медицинского освидетельствования повлечет за собой уголовное наказание.

Ранее Минюст, МВД и Минздрав приступили к разработке мер по ужесточению наказания для нетрезвых водителей.