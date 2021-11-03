РИАМО - 3 ноя. Подмосковные власти обнародовали график работы приемной правительства Московской области в текущем ноябре.

Приемная находится по адресу: Красногорск, бульвар Строителей, дом 4, строение 1, бизнес-центр «Кубик», секция В. Из-за пандемии коронавируса прием граждан проводится в том числе в доступных режимах аудио- и видеосвязи.

Первый в текущем месяце прием жителей пройдет 8 ноября. В этот день с 10:00 прием будет вести председатель комитета по ценам и тарифам Московской области Ирина Доркина, с 15:00 - министр регионального правительства по информационной политике Анастасия Звягина.

Три приема состоятся 9 ноября. Заявителей примут замминистра экологии и природопользования Московской области Вадим Воронцов (с 10:00), министр физической культуры и спорта Дмитрий Абаренов (с 15:00) и министр подмосковного правительства по социальным коммуникациям Екатерина Швелидзе (с 15:00).

10 ноября состоятся четыре приема: с 10:00 граждан примут заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, замминистра здравоохранения Алексей Сапанюк и министр областного правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко. В 15:00 начнется прием у зампреда правительства Московской области – руководителя Главного управления региональной безопасности Московской области Романа Каратаева.

Три приема запланированы на 11 ноября. Жителей примут министр образования Московской области Илья Бронштейн (с 10:00), министр подмосковного правительства по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян и начальник Главного управления государственного административно-технического надзора Олег Баженов (оба - с 15:00).

Также три приема состоятся 12 ноября. С 10:00 жители Подмосковья могут обратиться к министру имущественных отношений региона Наталье Адигамовой и министру правительства Московской области по туризму Алексею Шимко. В 15:00 начнется прием у председателя областного комитета лесного хозяйства Елены Казимир.

На 15 ноября запланирован прием граждан у министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой. Он начнется в 15:00.

Два приема состоятся 16 ноября - у заместителя председателя регионального правительства Марии Нагорной и министра экономики и финансов Наталии Масленкиной. Приемы начнутся в 15:00.

17 ноября граждан примут министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова (с 10:00) и министр строительного комплекса Владимир Локтев (с 15:00).

Три приема запланированы на 18 ноября - у министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина он начнется в 10:00, а с 15:00 заявителей будут принимать зампред областного правительства – министр экологии и природопользования Андрей Разин и министр социального развития Людмила Болатаева.

19 ноября с 10:00 будет проводиться прием у подмосковного министра энергетики Александра Самарина, с 15:00 - у министра культуры Елены Харламовой.

Один прием запланирован на 22 ноября - у начальника Главного управления культурного наследия Московской области Валерии Березовской (с 15:00). Также один прием пройдет 23 ноября. В этот день граждан примет министр государственного управления, информационных технологий и связи Максим Рымар. Начало в 15:00.

Четыре приема жителей намечены на 24 ноября. С 10:00 их проведут зампред регионального правительства Максим Фомин и министр транспорта и дорожной инфраструктуры Алексей Гержик, с 15:00 - заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина и министр сельского хозяйства и продовольствия Сергей Воскресенский.

25 ноября граждан примут руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина (с 10:00) и советник губернатора в ранге министра Хатиа Окуджава (с 15:00).

В конце месяца пройдут следующие приемы заявителей: 26 ноября с 10:00 - у министра ЖКХ Подмосковья Антона Велиховского, 29 ноября с 15:00 - у начальника Главного управления территориальной политики Елены Ковалевой и 30 ноября с 15:00 - у зампреда регионального правительства Вячеслава Духина.