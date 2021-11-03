РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 ноя. Еще два нарушения выявили на объектах потребительского рынка в Подольске в ходе проверки, сообщил депутат округа Денис Бесогонов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Бесогонов совместно с сотрудниками Управления потребительского рынка администрации округа и при участии сотрудников УМВД России по Подольску и Роспотребнадзора 2 ноября продолжил выездные мероприятия по объектам потребительского рынка в микрорайонах Ивановский и Высотный.

Всего участниками выезда были проверены 22 объекта. В ходе проверок выявлено 2 нарушения, которые были устранены на месте.