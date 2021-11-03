РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 3 ноя. За 9 месяцев текущего года энергетики восточного филиала компании «Россети Московский регион» на территории городского округа Щелково присоединили к электросетям 2 927 потребителей, что превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 222%, сообщает пресс-служба компании «Россети Московский регион»

За три квартала 2021 года на территории Щелкова по договорам технологического присоединения было выдано 51,1 МВт электрической мощности.

Помимо этого, в городском округе Щелково энергетики обеспечили выдачу необходимой мощности 81 юридическому лицу. Среди них – общества с ограниченной ответственностью «Оборонэнерго», «Вестком», «Мереон», «МЕЛКЕ», «ЭКОПЛАСТ», «Соло-Ценр», ИП «Щукин С. Ю.», и другие.

Всего на территории Восточных электрических сетей за девять месяцев этого года энергетики присоединили к электросетям около 11,7 тыс. потребителей восточного Подмосковья, что на 152% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Жители Подмосковья могут получить всю интересующую информацию о сроках и правилах технологического присоединения, ознакомиться со всей линейкой предлагаемых дополнительных услуг на портале по технологическому присоединению, а также в центрах обслуживания клиентов (прием по предварительной записи) или по телефону единой «Светлой линии»: 8(800)220-02-20.