РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 ноя. В Подольске комиссия проверила ход ремонта в многоквартирном доме на улице Володи Дубинина, управляющая компания делает все в соотвествии с рекомендациями министерства ЖКХ Московской области, сообщил депутат горсовета Алексей Никулин.

Никулин совместно с замглавы администрации округа Денисом Жабиным и директором МУЖРП №5 Николаем Степановым провел мониторинг выполнения ремонтных работ многоквартирного дома №4А на улице Володи Дубинина. Проверяли по гайдлайну, или путеводителю по единому оформлению подъездов при проведении ремонтных работ, разработанному министерством ЖКХ Московской области. Это методические указания по выполнению работ и их приемке.

«​На всех этажах в доме №5А на улице Володи Дубинина проводят укладку напольного покрытия, ремонт стен и потолков. Заменили почтовые ящики, входные двери, оконные блоки на новые пластиковые окна, выполняют ремонт козырька. Это стандартные мероприятия, которые предусмотрены условиями программы», - написал Никулин на своей странице в соцсети Instagram.

Основными видами работ стали ремонт входных групп с ремонтом или заменой входных дверей, полов с обустройством плиточного покрытия на первых этажах, стен и потолков, замена осветительных приборов на энергосберегающие, монтаж электропроводов в короба. Также ремонт или замена клапанов мусоропроводов, оконных блоков.

Управляющая компания МУЖРП №5​А после выполнения работы по ремонту предъявит подъезды к приемке комиссии с участием представителей администрации округа, ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта» и Госжилинспекции.