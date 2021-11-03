РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 ноя. В Подольске депутаты проверили ход ремонта филиала №2 Подольской областной клинической больницы (ПОКБ) и запросили график строительных работ, в настоящее время там проводят демонтаж, сообщил депутат горсовета Алексей Никулин.

Никулин совместно с заместителем главы администрации городского округа Подольск Александром Скобенниковым и депутатом Мособлдумы Павлом Максимовичем проинспектировали ход ремонта в здании стационара филиала №2 ПОКБ на улице Батырева, 7.

«В настоящее время подрядная организация ООО «Сибиряк» проводит демонтаж в отделениях интенсивной терапии, физиотерапевтическом отделении и приемном блоке. Работы по демонтажу, как заверил нас представитель подрядчика, должны быть завершены к концу недели. Запросили у представителя подрядной организации утвержденный график выполнения строительных работ, который он нам пообещал представить в ближайшие дни», - написал Никулин в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что инспекционные выезды на капитальный ремонт объектов здравоохранения на территории городского округа депутаты проводят регулярно и держат на контроле выполнение всех видов строительных работ.

Ремонт медицинских учреждений проходит в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья» и финансируется за счет средств бюджета Московской области. До конца года запланирован ремонт более чем 80 объектов здравоохранения Подмосковья, среди которых 22 поликлиники, 24 стационарных отделения, 23 подстанции скорой помощи и 12 специализированных учреждения.