РИАМО (КОРОЛЕВ) - 3 ноя. В подмосковном Королеве инспекторы ГИБДД проведут массовые проверки во время ноябрьских праздников, сообщает пресс-центр отдела ГИБДД УМВД России по городскому округу.

В подмосковном Королеве пройдут массовые проверки водителей на предмет выявления признаков опьянения. Мероприятие проводится с целью профилактики грубых нарушений ПДД, связанных с управлением транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического).

В ГИБДД Королева напоминают, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей и лишение права управления на срок от 1,5 до 2 лет. Такое же наказание предусмотрено и за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянение.

За повторное совершение подобного правонарушения предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа от 200 до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от года до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Либо осужденный может быть приговорен к обязательным работам на срок до 480 часов, принудительным работам либо к лишению свободы сроком до 2 лет также с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Госавтоинспекция призывает всех водителей не нарушать ПДД, так как последствия нетрезвой поездки могут быть очень плачевными. Пьяный водитель представляет собой угрозу для всех участников дорожного движения: пешеходов, пассажиров и других водителей.

Также инспекторы призывают сообщать о неадекватных водителях на дорогах и о фактах, если кто-то сел за руль пьяным.