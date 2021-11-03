РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 3 ноя. Спортсмены из подмосковного Домодедова заняли 1 и 2 места на первенстве России по стрельбе из пневматического оружия, сообщается в группе стадиона «Авангард» в соцсети «ВКонтакте».

Соревнования проходили с 26 октября по 3 ноября в Ижевске.

Золото на первенстве завоевал Тимофей Алейников в упражнении «Винтовка пневматическая - пары смешанные». В упражнении ВП-180 (стрельбе из пневматической винтовки в команде) Алейников занял второе место. Также в этом же упражнении серебро получил Антон Лякс.

Команда Московской области заняла 1 общекомандное место среди 40 регионов, принимавших участие в соревнованиях.

Вклад в копилку команды внесли также спортсменки из Домодедова: Надежда Червяцова, Надежда Козлова и Елизавета Жиркова .