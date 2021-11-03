РИАМО - 3 ноя. Грузовой самолет Ан-12 мог рухнуть в Иркутской области из-за плохих погодных условий. Крушение произошло, когда борт заходил на посадку, сообщает РИА Новости.

«Рассматриваются две основные версии крушения Ан-12 в Иркутской области - неисправность воздушного судна и плохая погода», - сказал собеседник агентства из экстренных служб.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что самолет Ан-12 пропал с радаров в Иркутской области. По разным данным, на борту могло находиться от 2 до 8 человек.

В Сети появились первые кадры с места падения самолета, которое обнаружили спасатели. На снимках видно, как горят обломки борта.