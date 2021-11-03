РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 ноя. К новому зимнему сезону на горнолыжном комплексе «Красная Горка» планируют увеличить количество горных лыж и сноубордов, которые можно взять в прокат, сообщил директор горнолыжного комплекса «Красная горка» Искандер Сабуров.

Горнолыжный комплекс «Красная Горка» расположен на холме над плотиной на реке Пахре. В зимнее время там работает несколько склонов для катания, тюбинговая трасса, доступен прокат оборудования, имеются места для переодевания, кафе.

К новому сезону для гостей комплекса расширили автостоянку и завершили ремонт участка дороги, которая ведет к комплексу. Планируют увеличить количество горных лыж, сноубордов. Откроют новый пищеблок.

Будет работать система искусственного оснежения, которая позволяет продлить сезон до середины апреля, поддерживать работоспособность трасс при недостаточном снежном покрове и температурных колебаниях, а также восстанавливать снег во время оттепелей. Трассы постоянно выравниваются спецтехникой и прекрасно освещены.

Ранее руководство комплекса обновило на 50% лыжи и сноуборды в оборудовании проката.