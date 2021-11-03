РИАМО - 3 ноя. Суд отправил под стражу до 25 декабря 59-летнего обвиняемого в убийстве мужчины в поселении Десеновское новой Москвы, сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

Как сообщалось ранее, убитым является бывший замначальника Главного управления экономической безопасности (ГУЭБ) МВД РФ Алексей Новосельцев.

Днем 25 октября в помещении жилого строения было обнаружено тело мужчины 1952 года рождения с множественными колото-резаными ранениями шеи и туловища.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

СМИ сообщали, что убийство произошло из-за денежного долга, который обвиняемый не смог вернуть убитому. Он был должен более 6 млн рублей.