РИАМО - 3 ноя. Пассажиры смогут пользоваться высокоскоростным бесплатным Wi-Fi от оператора связи в метро на всех новых участках Большой кольцевой линии, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Для пассажиров будет доступен интернет со скоростью больше 200 Мбит/сек. Эта скорость позволит смотреть видео на Youtube, TikTok и загружать плейлисты.

А еще на базе сети MT_FREE работает сервис оценки загруженности вагонов в приложении «Метро Москвы», с помощью которого можно прямо на станции выбрать самый свободный вагон.

«Чтобы обеспечить полное покрытие беспроводным интернетом, на новых участках БКЛ до конца года будет установлено 49 базовых станций. Мы также активно призываем мобильных операторов устанавливать свое оборудование, чтобы у пассажиров БКЛ всегда была стабильная и качественная голосовая связь», — сказал заммэра города, глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.

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